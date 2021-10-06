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Задержание Саакашвили в Грузии

Киев заявил, что его действия по делу Саакашвили будут зависеть от шагов Тбилиси

Украина поручила посольству в Грузии наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украина уже предоставляет консульское содействие бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави, и дальнейшие шаги Киева по его делу будут зависеть от действий грузинской стороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью агентству Укринформ.

"Господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от украинского государства, который предоставляется другому гражданину, который попадает в беду за рубежом. В понедельник его посетил украинский консул. Мы поручили нашему посольству в Грузии наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом. Дальнейшие события зависят от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти по Саакашвили", - отметил Кулеба.

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УкраинаГрузияЗадержание Саакашвили в Грузии
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