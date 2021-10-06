В ФРГ переговоры о коалиции между СДПГ, либералами и "зелеными" состоятся 7 октября

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Германская Свободная демократическая партия вслед за "зелеными" согласилась начать коалиционные переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом объявил глава либералов Кристиан Линднер в среду журналистам в Берлине.

"Мы приняли предложение начать переговоры с СДПГ, - сказал он. - Мы предложили начать их завтра, так и произойдет".

Таким образом консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается пока вне переговорного процесса. Это означает, что консерваторы и их кандидат в канцлеры Армин Лашет оказались на шаг ближе к оппозиции. Лашет, несмотря на проигрыш на выборах в Бундестаг, ранее также предлагал сотрудничество "зеленым" и либералам.

Линднер обратил внимание на то, что его партия "продолжает в качестве опции" рассматривать сотрудничество с консерваторами.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила СДПГ с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также (благодаря трем прямым мандатам) прошла Левая партия с 4,9%.