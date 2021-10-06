В Армении заявили, что не закрывали небо для гражданских авиаперевозок Азербайджана

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Армения никогда не закрывала свое воздушное пространство для гражданских авиаперевозок Азербайджана, Баку по своей инициативе приостановил их с 2013 года, а сейчас решил возобновить. Об этом заявила в среду депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор", член парламентской постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Лилит Минасян.

"Воздушное пространство Армении никогда не было закрыто для гражданских авиаперевозок Азербайджана. Именно Баку в 2013 году по собственной инициативе решил прекратить воздушные перевозки через воздушное пространство Армении, чтобы нанести нам экономический ущерб, а вчера решил возобновить перевозки через наше воздушное пространство", - говорится в заявлении Минасян, которое размещено на странице партии "Гражданский договор" в Facebook.

По словам депутата, воздушное пространство Азербайджана также никогда не было закрыто для гражданских перевозок Армении. "С таким же успехом мы можем начать использовать их воздушное пространство уже сегодня", - добавила она.

Ранее в среду авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" заявила, что при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахичевань - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении.