Иран готов принять главу МАГАТЭ для обсуждения технических вопросов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в любое время для обсуждения технических вопросов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит", - отметил он.