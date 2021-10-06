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Тегеран рассчитывает на встречу президентов России и Ирана в ближайшее время

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тегеран надеется, что встреча президентов России и Ирана могла бы состояться в ближайшее время в любой из двух столиц в подтверждение привилегированных двусторонних отношений стратегического партнерства. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся, что в недалеком будущем наши президенты могли бы провести встречу в одной из столиц, - отметил он. - Обоюдная договоренность на этот счет свидетельствует о том, что наши отношения носят стратегический и привилегированный характер. Россия занимает в нашей внешней политике приоритетное место, и мы воспринимаем РФ как стратегического партнера".

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