Глава МИД Ирана заявил, что получал сигналы о намерении Байдена реализовать ядерную сделку

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Американцы во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передавали представителям Ирана послания о намерениях президента США Джо Байдена по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом рассказал в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Вы знаете, когда я тогда был в Нью-Йорке, я получал послания через посредников от американцев. Суть этих посланий заключалась в том, что американцы старались подчеркнуть, что у уважаемого господина Байдена есть серьезные намерения для реализации СВПД, а также уделить особое внимание реализации прав и интересов народа Ирана в рамках этих достигнутых договоренностей", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

При этом, по его словам, необходимо убедиться, насколько в действительности серьезны намерения США, к примеру, по вопросу того, "готовы ли они разблокировать $10 млрд иранских активов в иностранных банках".

Министр также отметил, что в Тегеране подводят итоги касательно деталей ядерной сделки и работают над вопросом возвращения к переговорам в Вене. "В ближайшем будущем определимся со сроками возврата на переговоры", - подчеркнул глава МИД Ирана.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления в первоначальном виде ядерного соглашения с Ираном от 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли в 2018 году. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: о снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которая теперь рассматривает возможность вернуться в СВПД, против чего выступает Израиль. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велись.