Глава партии "Слуга народа" пообещал и далее блокировать издание "Страна" на Украине

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украинская власть сохранит ограничительные меры в отношении интернет-издания "Страна". Об этом в среду журналистам заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины закроет все, что будет связано со "Страна.ua", - пообещал он, имея в виду любой домен, который это издание может использовать для работы. Кроме того, Корниенко дал понять, что связывает издание с Россией. "Посоветую [сменить название на] "Страна.ru", - заявил политик.

Комментируя заявление Корниенко, редакция "Страны" в Telegram-канале гарантировала, что продолжит работать в любом случае, обвинив представителей украинской власти в желании "задавить все, что им мешает".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".

До этого, в феврале, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили его эфирное вещание.

Во вторник заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила о том, что санкции Украины, приведшие к закрытию трех телеканалов, а также ограничения, введенные на доступ к интернет-изданиям, не соответствуют международным стандартам свободы выражения мнения.