Лидер ХСС прокомментировал переговоры СДПГ, "Зеленых" и либералов о коалиции

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры социал-демократов (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП, либералы) о коалиции означают фактический отказ от создания правящего большинства с участием консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом заявил в среду на пресс-конференции лидер ХСС Маркус Зёдер.

"Это не было полной неожиданностью, с "Зелеными" у нас были значительные различия в программах", - признал он. "Теперь у нас, наконец, появилась ясность, "Светофор" [СДПГ, "Зеленые" и СвДП] стал номером один. Мы уважаем это и ждем результата", - сказал Зёдер. "Мы готовы к переговорам, но не к тому, чтобы быть запасным вариантом", - добавил лидер баварских консерваторов. По его словам, это вопрос "самоуважения и достоинства ХДС/ХСС".

Как считает Зёдер, решение либералов и "Зеленых" "де-факто означает отказ от коалиции "Ямайка" (по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки, ХДС/ХСС, "Зеленые" и либералы)". "Мы сожалеем о решении "Зеленых" и СвДП", - заметил он. "Это [коалиция в составе СДПГ, "Зеленых" и либералов] изменит нашу страну. Для ХДС/ХСС это означает новое время", - констатировал Зёдер.

В свою очередь лидер ХДС Армин Лашет отметил, что блок ХДС/ХСС "готов к новым переговорам", но "решение с кем, в какой последовательности все будет обсуждаться, остается за СвДП и "Зелеными", - пояснил он.

Ранее "Зеленые", свободные демократы и СДПГ приняли решение начать в четверг, 7 октября, трехсторонние зондирующие переговоры по вопросу формирования будущей правящей коалиции ФРГ.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила СДПГ с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная СвДП набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.