Саакашвили готов сдать тест и опровергнуть заявления о наркозависимости

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов сдать тест на наркотики публично и тем самым развеять предположения премьер-министра Ираклия Гарибашвили о его наркозависимости. Об этом в среду сообщил журналистам адвокат задержанного Бека Басилая.

"Мы готовы в присутствии телекамер в клинике Самхараули (бюро судебно-медицинской экспертизы Грузии - прим. ТАСС), а не в Вене сдать любой тест на наркотики, начиная с легких, заканчивая химическими. Вместе с тем у нас будет вызов для Гарибашвили, чтобы он тоже сдал тест в здании канцелярии, а потом мы посмотрим, что будет говорить этот сплетник", - сказал Басилая после того, как навестил Саакашвили в тюрьме.

Гарибашвили в среду опубликовал открытое письмо, в котором намекнул, что Саакашвили, возможно, употребляет наркотики.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави. Позже прокуратура сообщила, что против него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, у него есть украинское гражданство.