ЕК даст гарантии странам Западных Балкан для привлечения в их экономику €30 млрд

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия предоставит финансовые гарантии странам Западных Балкан для привлечения в их экономику до €30 млрд инвестиций с целью скорейшей интеграции их экономик в единый рынок ЕС. Об этом заявила в среду председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств государств ЕС и Западных Балкан, завершившегося в Словении.

"Еврокомиссия предоставит финансовые гарантии, которые позволят привлечь в страны Западных Балкан до €30 млрд инвестиций, в первую очередь в "зеленые" и цифровые проекты", - сказала она.

"Еврокомиссия будет делать все, чтобы ускорить интеграцию Западных Балкан, которые должны быть внутри ЕС, наша цель - расширение Евросоюза", - сказала она.

Итоговая декларация саммита ЕС - Западные Балканы не содержит никаких указаний на возможные сроки приема в сообщество стран региона. В этом документе речь идет об экономической интеграции, совместной борьбе с миграцией и преступностью и содержится призыв к странам Западных Балкан полностью синхронизировать свою внешнюю политику с решениями Брюсселя.

Процесс подготовки стран Западных Балкан к вступлению в ЕС продолжается уже более 20 лет, на интеграции всего региона в Евросоюз в начале 2000-х годов были построены все планы Брюсселя и Вашингтона по геополитическому умиротворению региона после кровопролитных балканских войн 90-х годов прошлого века, которые последовали за распадом Югославии.