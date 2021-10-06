Вучич заявил, что попросит Путина помочь Сербии в энергетическом кризисе

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратится к президенту России Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса. Об этом он заявил в среду на полях саммита ЕС - Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении.

"Сейчас газ подорожал до $1900, наша цена и далее $270 за тысячу кубометров. Завтра [вице-премьер РФ Юрий] Борисов приезжает в Белград, и для меня это будет очень важный разговор. [Передам] мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать", - сказал Вучич.

Во вторник он заявил, что энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было очень умным, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.