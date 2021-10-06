Польша считает возможным консенсус с Россией на площадке ОБСЕ

ВАРШАВА, 6 октября. /ТАСС/. Принимающая 1 января 2022 года председательство в ОБСЕ Польша видит возможность консенсуса с Россией и считает это обнадеживающим моментом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Отвечая на вопрос о состоявшихся в сентябре переговорах с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, Рау отметил, что эта "встреча была очень конструктивной". "Это была первая встреча, поэтому мы не смогли обсудить детали", - указал он. "Мы пришли к выводу, что консенсус будет возможен. Это очень обнадеживающе", - добавил Рау.

Сложные темы

"Могу сказать, что меня пригласили в Москву, и мой собеседник пообещал, что мы обсудим самые сложные вопросы в сопровождении экспертов. Я понял, что речь идет о самых сложных конфликтах. Со всей уверенностью [считаю] - это [будет] Украина", - добавил глава польской дипломатии, назвав среди сложных тем также ситуацию в Белоруссии и на Южном Кавказе.

По его словам, стороны обменялись взглядами по этим сложным темам, и они не совпадают. "Мы опирались на то, что позиции [друг друга нам] хорошо известны, - сказал Рау. - Но несмотря на это мы ищем площадку для консенсуса".

Как считает Рау, тема Украины должна быть в центре этого консенсуса. "Будет очень сложно построить этот консенсус. Но альтернативы нет", - указал он, подчеркнув, что на этом пути есть несколько важных принципов.

"Важно предотвратить инструментальный подход или политизацию программы, особенно более крупными и сильными странами-участниками", - пояснил польский министр. По его словам, важно также создать атмосферу, в которой даже большой и влиятельный участник будет меньше обращать внимания на собственные интересы и по крайней мере соглашаться с тем, что лежит в интересах ОБСЕ.

"Крайне важно, и мы отметили это в диалоге с Лавровым, что мы не можем ожидать, что достигнем консенсуса, если захотим даже потенциально исключить чьи-то интересы. Консенсуса можно достичь только путем обсуждения интересов, взглядов, опыта, идентификации каждого государства-участника. Тогда мы можем попробовать действовать вместе", - резюмировал он.

Встреча

Лавров и Рау встретились 23 сентября на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Главной темой переговоров стало предстоящее в 2022 году председательство Польши в ОБСЕ.

Как информировал МИД РФ, Россия рассчитывает, что предстоящее председательство Польши будет способствовать восстановлению роли организации как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня.