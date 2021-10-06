Глава ЛНР перенес проведение военных сборов резервистов

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник своим указом перенес проведение военных сборов резервистов с начала октября на 11-15 октября.

"Постановляю внести в указ главы ЛНР от 15.09.2021 "О проведении учебных военных сборов граждан, пребывающих в запасе" изменение, изменив в пункте 1 период "с 04.10.2021 по 08.10.2021" периодом "с 11.10.2021 по 15.10.2021", - приводит текст указа агентство Луганскинформцентр.

Ранее глава ЛНР поручил Народной милиции организовать и провести военные сборы резервистов. Согласно указу, работодатели должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам, призванным на военные сборы. Народная милиция при реализации указа должна обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м, использование средств защиты органов дыхания и перчаток".