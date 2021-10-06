НАТО наполовину сократила численность российской миссии при альянсе

ТАСС, 6 октября. Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе альянса.

"НАТО приняла решение сократить аккредитацию 10 российских дипломатов", - отметили в штаб-квартире.

По данным телеканала Sky News, лишенным аккредитации дипломатам дали время до конца месяца на то, чтобы покинуть Брюссель. Одновременно телеканал цитирует представителя альянса, который выразил готовность к диалогу с Москвой. "Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наши силы сдерживания и обороны в ответ на агрессивные действия России, в то же время мы остаемся открытыми к содержательному диалогу", - заявил он.

Sky News сообщал ранее о решении лишилить аккредитации восемь дипломатов и сократить позиции еще двух. При этом две сокращаемые позиции были в последнее время вакантными.

По данным британского телеканала, решение принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы". Как уточняет телеканал, решение было принято после того, как альянс попросил летом входящие в него страны составить доклады по поводу подозрительной враждебной деятельности, которую они могли заметить на своей территории. Вся эта информация, как сообщается, была собрана в прошлом месяце, после чего и было решено пойти на такой шаг.

Sky News со ссылкой на неназванного представителя НАТО утверждал, что высылаемые российские дипломаты якобы являются сотрудниками российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.