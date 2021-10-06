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Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении четырех обвиняемых в терроризме

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в терроризме, которым грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура республики в среду на своем сайте.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Олиневича И. В., Дубовского Д. Н., Романова С. А. и Резановича Д. Г., которым инкриминированы незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также совершение актов терроризма", - отмечается в сообщении ведомства.

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