В Белоруссии задержали 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 136 человек в качестве подозреваемых по уголовному делу, связанному с оскорблением погибшего сотрудника Комитета госбезопасности. Об этом сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.

"В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 ("Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности") и 369 ("Оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в следственном ведомстве.