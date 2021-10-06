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МИД Ирана рассказал о просьбе Лаврова исполнить договор о культурном центре РФ

Министерство утверждает, что глава российской дипломатии попросил Хосейна Амира Абдоллахияна выполнить соглашение об открытии российского культурного центра в республике

ТЕГЕРАН, 6 октября. /ТАСС/. МИД Ирана утверждает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в среду со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в Москве попросил у иранской стороны выполнить соглашение об открытии российского культурного центра в исламской республике.

"Лавров, напомнив о недавнем визите в Тегеран и подписании соглашения между двумя странами о создании культурного центра, попросил исполнения упомянутого соглашения", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

13 апреля главы МИД России и Ирана подписали в Тегеране соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров. Как отметил в интервью ТАСС представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко, договор ведет к открытию культурного центра РФ в Иране. По его словам, "появление [культурного] центра будет способствовать открытию всевозможных курсов, симпозиумов и выставок".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссия
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