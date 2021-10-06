Президенты Израиля, Германии и Украины открыли "Кристальную стену плача" в Бабьем Яре

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Мемориал "Кристальная стена плача" всемирно известной художницы-концептуалистки Марины Абрамович открылся в среду в Бабьем Яре в Киеве, где 80 лет назад нацисты и украинские коллаборационисты расстреляли более 100 тыс. евреев, цыган, а также советских военнопленных.

В Бабьем Яре собрались деятели еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцы, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, "Кристальную стену плача" открыли президенты Украины Владимир Зеленский, Израиля - Ицхак Герцог, Германии - Франк-Вальтер Штайнмайер. Кристальная стена, длина которой достигает 40 м, а высота - 3 м, сделана из украинского антрацита и кристаллов кварца из Бразилии. Кристаллы кварца сгруппированы по три и расположены на разной высоте: на уровне головы, сердца и живота человека. По замыслу художницы, посетители смогут касаться стены, чтобы почувствовать энергию кристаллов. Одновременно возле объекта смогут находиться до 40 человек.

"80 лет назад тут случилась темная вещь. Мы хотим, чтобы наши дети помнили прошлое, но надо помнить и о надежде, думать о том, чтобы такие страшные вещи не повторились", - отметила во время церемонии открытия стены Абрамович. После этого три президента подошли к стене и прикоснулись к ней, что, согласно замыслу, дает возможность погрузиться в мысли о трагедии.

В ходе церемонии Государственный симфонический оркестр Германии исполнил 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр", написанную в 1962 году на основе поэмы Евгения Евтушенко. Кроме того, во время открытия стены звучали имена погибших в овраге детей.

В Бабьем Яре значительно усилили меры безопасности. Всю территорию вокруг памятника "Менора" взяли в кольцо служащие Национальной гвардии. Подойти ближе 500 м к площади у "Меноры" невозможно.

Трагедия в урочище Бабий Яр

Урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых казней нацистами и украинскими коллаборационистами гражданского населения, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных, во время Великой Отечественной войны. Как пишут историки, 27-28 сентября 1941 года нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 08:00 явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. Большинство из пришедших составляли женщины, дети и старики (взрослое мужское население было призвано в армию), кроме евреев были представители других национальностей из интернациональных семей.

В конце улицы был устроен пропускной пункт, через который поочередно проводили 30-40 человек, у них отбирали вещи и заставляли раздеваться. Затем полицаи с помощью палок загоняли людей на край оврага. На противоположном краю находился пулеметчик. После того как ров заполнялся двумя-тремя слоями трупов, сверху их присыпали землей. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года в этом овраге расстреляли 33 771 человека, не считая детей до трех лет.

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии вплоть до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яре разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.