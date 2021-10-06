США надеются, что РФ не будет использовать энергетику как инструмент во внешней политике

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что Россия не станет использовать энергетику в качестве инструмента давления или оружия во внешней политике. С таким утверждением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в среду в интервью телеканалу Bloomberg TV .

"Россия в прошлом использовала энергетику в качестве инструмента, а некоторые скажут - оружия, в своей внешней политике. Я надеюсь, что в перспективе мы этого не увидим, особенно с учетом приближения зимы", - утверждал Блинкен, отвечая на вопрос о том, как странам Запада следует выстраивать отношения с РФ в условиях высоких цен на природный газ.

По словам главы американской дипломатии, "высокие цены на энергию <...> говорят о нескольких вещах". "Во-первых, это говорит о необходимости перехода на другие источники энергии, в частности в сфере устойчивой энергетики, но в то же время это свидетельствует о необходимости диверсификации источников энергии", - указал Блинкен.

"Мы находимся в разгаре длительного перехода на возобновляемые источники энергии и ухода от горючих ископаемых", - добавил он, отметив, что это неминуемо "будет связано с трудностями". "Это говорит о необходимости координации и достижения [энергетической] диверсификации", - заключил глава Госдепа.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.