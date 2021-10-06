Иранских хакеров в США обвинили в шпионаже за мировыми космическими компаниями

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Ранее не обнаруженная группировка иранских хакеров с 2018 года проводила кампанию "кибершпионажа" с целью похищения данных мировых космических и телекоммуникационных компаний, в том числе российских, американских и европейских. Такую информацию в среду опубликовала американская фирма Cybereason в докладе на своем сайте.

"Cybereason сегодня опубликовала доклад о новой угрозе в сфере разведки, который проливает свет на узкоспециализированную кампанию по кибершпионажу, направленному против мировых аэрокосмических и телекоммуникационных предприятий. Исходя из данных телеметрии, эта угроза была замечена преимущественно на Ближнем Востоке, но жертвами ее атак также становились организации в США, России, Европе", - говорится в сообщении компании по кибербезопасности.

"В докладе указывается недавно обнаруженная иранская группировка, названная MalKamak, действовавшая как минимум с 2018 года и остававшаяся неизвестной до сегодняшнего дня", - сообщают американские специалисты. Они также говорят о ее возможных контактах с другими кибергруппировками, якобы связанными с иранским правительством. По состоянию на сентябрь 2021 года MalKamak оставалась активной, добавили в Cybereason.

Согласно докладу, для сокрытия своих действий группировка использовала сервис Dropbox, из-за чего вредоносная активность выглядела как "нормальное обновление или скачивание с сайта". По информации агентства Bloomberg, представитель Cybereason заявил, что злоумышленникам удалось похитить "большое число данных" у своих жертв. Оставаться незамеченной группировке позволяла "избирательность в объектах кибератак и мастерство, с которым они маскировали свою деятельность", пишет агентство.

В Dropbox заявили, что закрыли аккаунт, предположительно, принадлежащий хакерам.