Зеленский: Киеву необходим четкий механизм безопасности из-за "Северного потока - 2"

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украина хочет получить "четкий международно-правовой механизм", который бы гарантировал безопасность стране в связи с ожидаемым запуском газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Киев для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре.

"Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - цитирует Зеленского офис главы государства. В ходе встречи стороны обсудили ряд тем, среди которых вопрос энергетической безопасности Украины и Европы, говорится в сообщении.

Отдельно главы государств затронули тему ситуации в Донбассе. Зеленский заявил, что Киев пытается "активизировать работу всех переговорных форматов" для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинский президент подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку ФРГ в этом вопросе. Кроме того, стороны обсудили работу площадки "Крымская платформа", сообщили в офисе главы государства. Иными темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.

4 октября 2021 года Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.