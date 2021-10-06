Зеленский назвал визит президентов ФРГ и Израиля в Киев "тестом на единомышленников"

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что визит в Киев президентов Германии и Израиля Франк-Вальтера Штайнмайера и Ицхака Герцога для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре является "тестом на единомышленников", который все они "успешно сдали". Об этом украинский лидер заявил в ходе выступления на территории Бабьего Яра в среду.

"Мое приглашение и ваш визит - это точно не политический или дипломатический реверанс, это доказательство единства наших взглядов, тест на единомышленников. Мы сдали его успешно. И очень символично, что на Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии", - отметил он.

В ходе своего выступления президент Украины назвал Бабий Яр местом, "которое господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной". Зеленский описал, как нацисты сгоняли евреев в овраг и расстреливали, а затем засыпали землей, многих живьем. "То, что произошло тут, является преступлением против вида, против понятия "человек", - подчеркнул он. По мнению Зеленского, Бабий Яр стал памятником человеку во всех его как наилучших, так и наихудших проявлениях - и тому, кто убивает, и тому, кто был убит. Он добавил, что "цивилизация развивается по спирали, история всегда ставит людей перед выбором", а также подчеркнул, что Украина "всегда будет государством, где главной ценностью является человек, а не идеология".

Трагедию в Бабьем Яре президент назвал "совместной трагедией еврейского и украинского народов" и в этом контексте заявил об отрицательной роли СССР, обвинив его в попытке якобы умолчать о событиях тех лет.

Зеленский пообещал, что через несколько лет на территории Бабьего Яра будут созданы мемориальный комплекс и национальный мемориальный заповедник "Бабий Яр", которые войдут в "масштабный комплекс памяти о трагедии". "Он даст возможность сполна почувствовать Бабий Яр, страдания, которые приносит человечеству нацизм, расизм, антисемитизм и нетерпимость", - уверен украинский лидер.

Трагедия Бабьего Яра

Урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых казней нацистами и украинскими коллаборационистами гражданского населения, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных, во время Великой Отечественной войны. Как пишут историки, 27-28 сентября 1941 года нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 08:00 явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. Большинство из пришедших составляли женщины, дети и старики (взрослое мужское население было призвано в армию), кроме евреев были представители других национальностей из интернациональных семей.

В конце улицы был устроен пропускной пункт, через который поочередно проводили 30-40 человек, у них отбирали вещи и заставляли раздеваться. Затем полицаи с помощью палок загоняли людей на край оврага. На противоположном краю находился пулеметчик. После того как ров заполнялся двумя-тремя слоями трупов, сверху их присыпали землей. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года в этом овраге расстреляли 33 771 человека, не считая детей до трех лет.

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии вплоть до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яре разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.