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В США изучают, забрал ли Гани миллионы долларов при побеге из Афганистана

Как заявил генеральный инспектор американского правительства по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко, пока это не доказано

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко заявил, что изучает данные о том, что сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани во время бегства из страны вывез миллионы долларов.

Соответствующий вопрос был задан ему в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. "Мы пока это не доказали. Мы это изучаем", - приводит ответ Сопко агентство Reuters.

Ранее сам Гани отверг обвинения в том, что он вывез крупную сумму денег, принадлежавших афганским гражданам. Различные источники, включая СМИ, политиков и движение "Талибан" (запрещено в РФ), обвиняли экс-президента в том, что он похитил деньги афганских граждан, и призывали его вернуть все средства, приобретенные незаконным путем.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что власти США не располагают данными, забрал ли Гани миллионы долларов при побеге из страны.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБлинкен, Энтони
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