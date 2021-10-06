Военнослужащий сирийских войск погиб от огня снайпера боевиков

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб от выстрела снайпера боевиков в провинции Идлиб. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Мизнас по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, погиб сирийский военнослужащий", - сообщил он.

Как добавил Кулить, всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов.