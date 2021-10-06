{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Военнослужащий сирийских войск погиб от огня снайпера боевиков

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, это произошло в провинции Идлиб

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб от выстрела снайпера боевиков в провинции Идлиб. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Мизнас по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, погиб сирийский военнослужащий", - сообщил он.

Как добавил Кулить, всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов.

Теги
СирияКризис в Сирии
Генсек ООН заявил, что гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась
По словам Антониу Гутерриша, до 7 млн человек в штатах Тыграй, Амхара и Афар нуждаются в продовольственной помощи
Читать полностью