Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло в среду законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, свидетельствуют итоги голосования депутатов.

Соответствующий законопроект был поддержан единогласно.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.