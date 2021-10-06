Президент Израиля призвал помнить о трагедии в Бабьем Яре

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о важности сохранения исторической памяти о трагедии в Бабьем Яре, которая произошла 80 лет назад, чтобы такое больше никогда не повторилось в будущем. Он выступил в среду на траурной церемонии, посвященной годовщине расстрелов евреев и представителей других народов на территории одноименного мемориального комплекса в Киеве.

"Мы, как и все мировые лидеры, должны осуждать такие проявления антисемитизма, должны бороться со злом и жестокостью, чтобы мы не забывали о той катастрофе, к которой может привести молчание, антисемитизм и расизм", - сказал он. Он подчеркнул, что мировые лидеры должны пообещать человечеству, что "никогда больше не повторится Бабий Яр".

Герцог также отметил, что, помимо факта уничтожения лиц еврейской национальности, преступлением также следует считать попытки умолчать и забыть об этом. "Десятки тысяч людей были сожжены, их пепел был развеян, и пришло время вспомнить о них, поэтому мы все вместе здесь", - сказал он. Президент сравнил трагедию в Бабьем Яре со шрамом, оставленным на всей планете Земля.

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии вплоть до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яре разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего убито до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.