Спикер Верховной рады заявил, что депутатов заставляют голосовать за его отставку

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку, вызывают в офис президента Украины и заставляют одобрить такое решение.

"То, что хотят голосовать накануне моего дня рождения [7 октября], - я нормально к этому отношусь, можете голосовать и в день рождения, 8 октября. Я плохо отношусь к тому, что сейчас депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, вызывают в те или другие здания, например, на Банковую [офис президента Украины], и рассказывают, как и что нужно делать в парламенте. Мы же про демократию с вами? Если хотите со мной спорить, давайте. Зачем вы людей трогаете? Это нормально? Мы с такими принципами с вами шли к власти? Нет", - сказал он, выступая в среду в эфире политического ток-шоу на телеканале "Украина-24". Разумков подчеркнул, что не будет мешать депутатам утверждать решение о его отзыве с должности спикера, несмотря на то, что это нарушает законодательство.

В ходе программы спикер Рады также вступал периодически в словесную перепалку с представителями фракции "Слуги народа". В частности, он обвинил руководство фракции в шантаже по кадровым вопросам. По его словам, глава фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко выдвигали ему ультиматум по кандидатуре главы аппарата Рады, угрожая отставкой с поста председателя украинского парламента. "Почему вопрос руководителя аппарата появился как шантаж главы Верховной рады: "Либо назначь нашего, либо мы тебя будем снимать". Я на шантаж не велся и вестись не буду", - сказал он. Разумков также добавил, что не позволит "делать людей, которые работают на государственную институцию - парламент, - заложниками политического перетягивания каната".

В Верховной раде была запущена процедура отстранения главы парламента Украины. Президент Владимир Зеленский объяснил желание парламентариев сменить спикера разногласиями между Разумковым и партией, касающимися закона об олигархах и санкционной политики. Сам председатель парламента заявил, что в случае отзыва с поста не намерен уходить из политики, а если его лишат мандата, он обратится в суд.

Разумков, который был первым в списке "Слуги народа" на парламентских выборах в 2019 году, был отстранен на два дня от ведения пленарных заседаний, вопрос о снятии его с должности планируется рассмотреть в четверг. В "Слуге народа" также заявляли, что избрание нового главы парламента может состояться в пятницу.