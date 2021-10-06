В США заявили, что сотрудникам ООН должно быть немедленно позволено вернуться в Эфиопию

ООН, 6 октября. /ТАСС/. США считают, что сотрудникам ООН, которых власти Эфиопии объявили персонами нон грата, должно быть немедленно позволено вернуться в страну. Об этом заявила в среду американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности.

По утверждению постпреда, действиям правительства Эфиопии нет оправдания. "Персоналу должно быть немедленно позволено вернуться. Работа срочная, одна из [задач] - остановить голод, пока не поздно", - сказала она.

Правительство Эфиопии объявило 30 сентября семь сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны, и предложило им покинуть территорию страны в течение 72 часов. В опубликованный внешнеполитическим ведомством список подлежащих высылке были включены представитель Детского фонда ООН, руководитель группы по мониторингу Управления верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов. Объявленные персонами нон грата представители покинули страну.