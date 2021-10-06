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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Армении считает необходимым беспрепятственный гуманитарный въезд в Нагорный Карабах

Глава ведомства Арарат Мирзоян высоко оценил сотрудничество, установленное со специализированными учреждениями ООН

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с представителями агентств ООН в стране подчеркнул необходимость беспрепятственного гуманитарного въезда в Нагорный Карабах, в том числе для органов всемирной организации. Об этом в среду сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Арарат Мирзоян и [постоянный координатор ООН в Армении] Шомби Шарп отметили важность программы оперативного реагирования специализированных учреждений ООН, стартовавшей с целью координации работ армянского офиса ООН по предоставлению гуманитарной помощи пострадавшим от войны. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость беспрепятственного гуманитарного въезда в Арцах [непризнанная Нагорно-Карабахская республика], в том числе и для органов ООН", - говорится в сообщении.

Мирзоян высоко оценил эффективное сотрудничество, установленное со специализированными учреждениями системы ООН, которое внесло свой вклад в программу развития Армении, установление демократических институтов и укрепление потенциала системы управления.

В сообщении МИД отмечается, что собеседники обсудили принятый в июне документ "Сотрудничество ООН в области устойчивого развития для Армении на 2021-2025 годы". Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что эффективное выполнение целей устойчивого развития является одним из важных вопросов в повестке дня правительства и отражено в программах государственных реформ.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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