Боевики застрелили двух сирийских полицейских на шоссе Дамаск - Дераа

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Два офицера сирийской полиции застрелены неизвестными боевиками в городе Эзраа, расположенном на южном шоссе на полпути между Дамаском и провинциальным центром Дераа. Об этом сообщило в среду агентство SANA. По его информации, вылазка была предпринята рядом с торговым центром Газзале на автостраде, когда лейтенанты полиции Валид Осман и Абдалла Халиль завершили свое дежурство и направлялись домой. Оба получили смертельные ранения в голову. Сирийские власти ведут расследование вооруженного инцидента.

В провинции Дераа при содействии российских военных в сентябре было заключено соглашение о локальном примирении между правительственными войсками и боевиками оппозиции. Согласно его условиям, членам бандформирований в обмен на сдачу оружия и прекращение сопротивления предоставляется право беспрепятственно вернуться к мирной жизни. К настоящему моменту властями амнистировано свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных отрядов.

Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев, Москва "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион на границе с Иорданией".