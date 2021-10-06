Гутерриш заявил, что у ООН нет политической повестки в Эфиопии

ООН, 7 октября. /ТАСС/. ООН не имеет политической повестки в Эфиопии, организация лишь стремится к оказанию гуманитарной помощи местному населению. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в среду журналистам.

"У ООН нет никакой политической повестки в Эфиопии", - указал генсек, отметив, что первостепенной задачей всемирной организации является обеспечение безопасности населения страны. "Нельзя допустить, чтобы люди и дальше умирали в результате военных действий или от голода. Нужно сделать все возможное, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить доступ к гуманитарной помощи на всей территории Эфиопии ", - указал Гутерриш.

Генсек ООН также запросил у Эфиопии копии документов, касающихся правонарушений, якобы совершенных выдворенными из страны сотрудниками всемирной организации.

"Сегодня я запросил у посла Эфиопии копии всех письменных документов, выданных властями Эфиопии любой из структур ООН в связи с правонарушениями, совершенными кем-либо из семи [выдворенных] сотрудников ООН . - указал Гутерриш. - Если эти документы будут предоставлены, мы, разумеется, немедленно начнем расследование того, почему это не было доведено до моего сведения".

Правительство Эфиопии объявило 30 сентября семь сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны, и предложило им покинуть Эфиопию в течение 72 часов. В опубликованный внешнеполитическим ведомством список подлежащих высылке были включены представитель Детского фонда ООН, руководитель группы по мониторингу Управления верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов.