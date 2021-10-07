Белый дом отрицает слова Керри, что Байден был не в курсе недовольства Франции из-за AUKUS

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден был в курсе недовольства со стороны Франции в связи с созданием оборонного партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS), а слова спецпредставителя президента Соединенных Штатов по климату Джона Керри, который в интервью французскому телеканалу BFM сообщил, что Байден не знал о реакции Парижа, были неверно поняты. Это утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее спецпредставитель американского президента в интервью BFM заявил о том, что Байден "буквально не был в курсе того, что произошло" и просил Керри объяснить сложившуюся ситуацию в отношениях с Парижем, что он и сделал. Псаки в связи с этим был задан вопрос о том, почему президенту США оперативно не сообщают о подобных внешнеполитических вопросах. "Что еще вы не говорите президенту?" - поинтересовался журналист.

"Конечно же, он был в курсе того, что президент Франции был недоволен сделкой с австралийцами", - возразила Псаки. По версии пресс-секретаря Белого дома, Керри объяснял президенту, "чем конкретно они [французы] были недовольны и как помочь решить этот вопрос".

"Я советую вам спросить непосредственно Джона Керри относительно контекста, в котором были сделаны его комментарии", - отметила Псаки. "Это абсолютно точно не то, что он намеревался сказать", - добавила она, еще несколько раз подчеркнув, что Байден был в курсе ситуации.

Скандал из-за подлодок

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение назвали "ударом в спину". В Китае предупредили, что формирование AUKUS ускорит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".