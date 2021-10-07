Трамп считает, что слабость демократов может привести США к столкновению с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Китай перестал уважать администрацию Джо Байдена из-за ее слабости, что может привести к военному столкновению между ним и Соединенными Штатами. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в заявлении, распространенном его офисом в среду на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

"Из-за того, что выборы были сфальсифицированы и американское руководство теперь слабо и коррумпировано, мы вполне можем прийти к войне с Китаем, который больше не уважает США, - отметил он. - Китай видел полную капитуляцию наших телевизионных генералов перед "Талибаном" [запрещенное в РФ движение], в процессе которой мы потеряли 13 воинов и сдали лучшую в мире военную технику на сумму $85 млрд. Китай и Россия уже изучают их, чтобы сделать свои копии".

В понедельник оборонное ведомство Тайваня объявило, что боевая авиация Народно-освободительной армии Китая четвертый день подряд совершает полеты к югу от Тайваня. Подчеркивалось, что в тот день в них приняли участие 52 самолета, что стало новым рекордом. США в связи с этим уже выражали обеспокоенность.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.