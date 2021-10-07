Байден выдвинул кандидатуру нового координатора США по санкциям

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О'Брайена на пост координатора американской санкционной политики. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

По ее информации, речь идет о должности в структуре Госдепартамента США. Занимающее ее лицо имеет дипломатический ранг посла.

В настоящее время О'Брайен работает в руководстве крупной вашингтонской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group. В 2015-2017 годах (при администрации Барака Обамы) он был спецпосланником президента США по вопросам освобождения американских заложников за рубежом. В 1989-2001 годах являлся сначала старшим советником госсекретаря США Мадлен Олбрайт, а затем заместителем начальника отдела политического планирования Госдепартамента США и спецпредставителем американского президента по Балканам.

В новом качестве кандидатура О'Брайена должна теперь быть утверждена Сенатом Конгресса США.