Вашингтон будет поднимать вопросы прав человека и правовых реформ в диалоге с Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать поднимать вопрос о соблюдении прав человека и необходимости проведения правовых реформ во время контактов с Саудовской Аравией. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы будем продолжать поднимать вопрос о правах человека в наших отношениях с Саудовской Аравией, а также поощрять проведение правовых реформ, которые способствуют соблюдению прав человека в отношении всех жителей [королевства]", - отметил дипломат.

Он выразил разочарование в связи с решением суда Саудовской Аравии оставить в силе приговор сотруднику гуманитарной организации Абдулрахману аль-Садхану "за мирное осуществление его права на свободу слова". Его приговорили к 20 годам тюремного заключения, а также запретили ему в течение 20 лет покидать страну. "Мы внимательно следили за его делом и обеспокоены утверждениями о том, что аль-Садхан подвергался жестокому обращению, что он не мог общаться с членами семьи и что его гарантии справедливого судебного разбирательства не соблюдались", - подчеркнул Прайс. Как отмечает американская пресса, аль-Садхана приговорили к тюремному заключению за высмеивание действий саудовского правительства.