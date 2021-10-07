СМИ: демократы и республиканцы достигли временного компромисса по вопросу госдолга США

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США согласились в среду принять предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла о временном компромиссном варианте решения вопроса с потолком госдолга США. Об этом сообщает газета Hill.

По ее данным, Макконнелл согласился не препятствовать тому, чтобы демократы на временной основе - всего на два месяца - подняли потолок госдолга на определенную сумму, которой будет достаточно, чтобы покрыть текущие расходы. При этом республиканцы, распространившие соответствующий пресс-релиз, настаивают на том, чтобы потолок был именно поднят: ранее демократы пытались приостановить его действие до конца 2022 года.

Hill со ссылкой на сенаторов сообщает, что демократы согласились принять это предложение. По ее данным, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в скором времени должен официально объявить об этом решении.

Тем временем в Белом доме скептически отнеслись к предложению республиканцев. "Мое понимание таково, <...> что никакого официального предложения сделано не было. Пресс-релиз - это не официальное предложение", - заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Джен Псаки, которую попросили прокомментировать инициативу Макконнелла. По ее словам, президент Джо Байден предпочел бы, чтобы вопрос не откладывался на два месяца, а был решен прямо сейчас на долгосрочной основе, чтобы не "создавать дополнительные риски". "Посмотрим, к чему мы придем к концу дня", - добавила Псаки.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ с большой степенью вероятности прогнозировали, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев, которые до настоящего времени обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

Угроза дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее. До этого Йеллен многократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, то возможности правительства выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Сегодняшний потолок не позволяет Минфину США выпускать новые облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять потолок, с 1 августа уровень задолженности достиг максимальной величины.