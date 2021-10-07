Движение "Талибан" запретило живую музыку на свадьбах в Афганистане

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило правила проведения свадеб в стране, одно из которых запрещает наличие живой музыки во время торжеств. Об этом сообщил в среду местный телеканал Afghanistan International.

По его информации, соответствующее решение было принято на специальном заседании созданного недавно вместо министерства по делам женщин министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналога существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа под названием "Повеление благого и запрет предосудительного".

Среди прочего, как отмечает телеканал, радикалы установили запрет на проведение церемонии никаха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв) перед праздничным угощением, а также распорядились, чтобы мужчины и женщины во время мероприятия находились в разных помещениях.

Свадьба для многих афганцев считается главным событием в жизни и длится, как правило, три дня. В честь празднества, на котором иногда присутствуют до нескольких сотен гостей, традиционно накрывают богатые столы и готовят дорогие подарки, в зажиточных семьях это могут быть земельные участки, автомобили и даже дома.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны. Помимо этого, был введен запрет на пение и танцы во время свадебных церемоний, из-за чего многие местные музыканты и танцоры были вынуждены бежать в соседние страны.

Ситуация в стране

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.