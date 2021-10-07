Президент Перу назначил новый состав правительства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо в среду привел к присяге новый состав правительства республики. Церемония транслируется в прямом эфире государственного TV Perú.

Главой кабмина стала экс-спикер перуанского парламента Мирта Васкес, возглавлявшая законодательный орган в период президентства Франсиско Сагасти с ноября 2020 года по июль 2021 года. Пост министра иностранных дел сохранил Оскар Мауртуа де Романья, занимавший этот пост в прежнем составе правительства. Свои портфели также сохранили главы Минобороны и Минэкономики.

Кастильо в среду в обращении к нации сообщил, что принял отставку председателя правительства Гидо Бельидо Угарте, объяснив это необходимостью "повышения управляемости" и сохранения "равновесия между властями". После освобождения от должности премьера Бельидо намерен вернуться к работе в парламенте.

В конце июля Кастильо назначил на должность премьера своего соратника из леворадикальной партии "Свободное Перу" Бельидо. Только через месяц кабинет министров был утвержден Конгрессом, члены которого выражали озабоченность составом кабинета министров.