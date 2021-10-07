ВМС Малайзии усилили присутствие около архипелага Спратли после вторжения судов КНР

СИНГАПУР, 7 октября. /ТАСС/. Военно-морские силы Малайзии усилили присутствие около архипелага Спратли после того, как в исключительной экономической зоне страны были замечены китайские суда. Об этом пишет в четверг газета Star со ссылкой на командующего восточным флотом вице-адмирала Сабри Зали.

"В дополнение к двум имеющимся на постоянное дежурство к атоллу рифа Селерио был направлен еще один корабль", - отметил военачальник. "Мы намерены усилить наблюдение за попытками иностранных судов вторгнуться в исключительную [экономическую] зону Малайзии", - добавил командующий.

По его словам, "военно-морские силы в последнее время отмечают участившиеся инциденты с иностранными судами, которые не только случайно пересекают морские границы страны". "Министерство обороны направляет подобные доклады в МИД", - указал Сабри Зали.

Несколько дней назад Куала-Лумпур выразил протест Пекину в связи с "присутствием и деятельностью" судов под флагом КНР, включая исследовательские корабли, в исключительной экономической зоне Малайзии, в частности у побережья штатов Сабах и Саравак. Ранее сообщалось, что китайское исследовательское судно "Да янхао" 26 сентября было замечено в исключительной экономической зоне, примерно в 140 км от побережья штата Сабах, где сблизилось с судном, зафрахтованным компанией "Петронас" для разведки запасов нефти. Одновременно вьетнамские эксперты сообщили, что "Да янхао" прибыло в сопровождении двух кораблей Береговой охраны КНР.