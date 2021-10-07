В МИД КНР заявили, что консультации с США в Цюрихе носили конструктивный характер

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Встреча члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главы секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Цюрихе носила конструктивный характер и содействовала улучшению взаимопонимания сторон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МИД КНР.

"Стороны провели всесторонний, откровенный и глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Встреча была конструктивной и способствовала улучшению взаимопонимания", - сказано в документе.

Как указывается в заявлении, стороны договорились принять меры для реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе телефонного разговора 10 сентября, укреплять стратегические коммуникации, надлежащим образом контролировать разногласия, предотвращать конфликты и конфронтацию, стремиться к взаимной выгоде и содействовать возвращению китайско-американских отношений на верный путь здорового и стабильного развития.

18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и Салливан, с китайской - Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам заявили о проведении конструктивного диалога.