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В Баку не исключают проведения встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Азербайджан считает полезным обсуждение нормализации отношений с Арменией и не исключает встречи министров иностранных дел двух стран. Об этом заявила в четверг журналистам руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

"Мы считаем полезным обсуждение вопросов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в послевоенный период. Некоторое время назад в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел двух государств. Мы не исключаем проведения такой встречи и в будущем", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

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