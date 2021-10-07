Зеленский провел кадровые перестановки в зарубежных диппредставительствах Украины

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей посольств страны в ряде государств, назначил новых, а также принял отставку посла в Армении Ивана Кулебы. Соответствующие указы обнародованы в четверг на официальном сайте главы государства.

Помимо принятия отставки Кулебы, который является отцом нынешнего главы МИД страны Дмитрия Кулебы, Зеленский подписал указы об увольнении посла в Бразилии Ростислава Троненко, посла в Таджикистане и Афганистане Василия Серватюка, посла в Египте Евгения Микитенко и посла в Литве Владимира Яценковского.

Одновременно президент назначил посла в Кении Андрея Праведника главой дипломатического представительства в Руанде по совместительству, посла в Мексике Оксану Драмарецкую - главой посольств в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике по совместительству, посла в Нигерии Валерия Кирдоду - послом в Камеруне по совместительству.