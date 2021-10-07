Рахмон и Путин обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Афганистане

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону вопросы региональной безопасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики.

"Президенты в ходе беседы продолжили диалог по отдельным аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности с акцентом на последнее развитие ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также проинформировали, что Рахмон поздравил Путина с днем рождения. "Лидер нации особо отметил плодотворную деятельность уважаемого Владимира Путина на посту президента Российской Федерации и его большой вклад в дело всестороннего развития таджикско-российских отношений дружбы и стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

Президент Таджикистана поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Государственную думу, добавили в аппарате главы республики.