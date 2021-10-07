Европарламент принял резолюцию с обвинениями России, Китая и КНДР в кибератаках

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Европейский парламент принял в четверг резолюцию, в которой утверждается, что Россия, Китай и КНДР осуществляют кибератаки в отношении западных стран.

"Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности. Эти действия включают в себя атаки на критически важные [объекты] инфраструктуры, кибершпионаж и массовую слежку за гражданами ЕС", - говорится в документе.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения западных стран о причастности РФ к кибератакам, отмечая, что тема "российской угрозы" раздувается в различных странах в том числе по внутриполитическим соображениям.