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Алиев и Путин обсудили по телефону ситуацию в регионе

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в четверг по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы развития двусторонних связей и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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