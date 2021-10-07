Алиев и Путин обсудили по телефону ситуацию в регионе

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в четверг по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы развития двусторонних связей и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе", - говорится в сообщении.