Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова

Правящая партия Украины "Слуга народа" не смогла дать необходимые 226 голосов для отставки бывшего члена своей команды: решение об отставке Разумкова было поддержано только 215 представителями президентской силы, несмотря на имеющееся большинство в парламенте. Достаточное для его отставки количество голосов было набрано с помощью депутатов партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, депутатских групп "Доверие", "За будущее" и некоторых других депутатов. После голосования Разумков покинул президиум, а затем и зал парламента.

Разумков заявил на брифинге, что продолжит политическую карьеру как депутат парламента и намерен объединить вокруг себя единомышленников.

Рада приступила к процедуре избрания нового спикера. "Переходим к рассмотрению вопроса об избрании главы Верховной рады Украины в соответствии со статьей 88 Конституции Украины", - сказал на заседании парламента первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Затем парламент проголосовал за 30-минутный перерыв в работе, в ходе которого представители депутатских групп и фракций соберутся для согласования кандидатур на должность нового главы Верховной рады.

Об отстранении Разумкова

Процедура отстранения Разумкова в Верховной раде была запущена во вторник. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил желание парламентариев сменить спикера разногласиями между Разумковым и партией, касающимися закона об олигархах и санкционной политики. Сам председатель парламента заявил, что в случае отзыва с поста не намерен уходить из политики.

Во вторник парламентарии отстранили его от ведения заседаний на два пленарных дня "за нарушение регламента". Позднее Рада приняла решение рассмотреть отставку Разумкова 7 октября. Спикер пообещал, что не будет обращаться в суд для обжалования вопроса отставки, хотя считает, что данная процедура проходит с нарушениями регламента. В то же время он пообещал подать в суд при попытке лишить его депутатского мандата.

Разумков в ходе предвыборной кампании будущего президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году был одним из ближайших его соратников, он же возглавлял список партии "Слуга народа". Разумков вышел из фракции в связи с назначением его на пост спикера Рады, поскольку регламент парламента запрещает спикеру иметь партийную принадлежность. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил о намерении проверить, является ли такой выход из фракции основанием для лишения Разумкова депутатского мандата съездом партии.