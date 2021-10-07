Сербия и Россия ведут переговоры по новому долгосрочному газовому контракту

ЗЛАТИБОР, 7 октября. /ТАСС/. Сербия и Россия в настоящее время ведут переговоры по новому долгосрочному газовому контракту. Об этом сообщил в четверг по результатам подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава МПК с сербской стороны Ненад Попович.

"В это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз, Россия опять вместе с нами. Как раз продолжаются переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом". И самое важное, что господин [вице-премьер РФ Юрий] Борисов, большой друг Сербии, заверил меня, что в Сербии этой зимой будет тепло. Конечно, переговоры продолжаются, надеемся, что, как и всегда, цена будет самая приемлемая", - заявил он.

Попович сообщил, что переговоры об условиях поставок газа продолжатся позже в четверг на встрече Юрия Борисова с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Ранее Вучич заявил, что на встрече с Борисовым передаст президенту России Владимиру Путину просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. Во вторник он заявил, что энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.

Ранее на заседании МПК Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.