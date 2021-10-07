Спецпредставитель премьера Грузии планирует встретиться с Карасиным в начале ноября

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе рассчитывает провести встречу с членом Совета Федерации Федерального собрания РФ Григорием Карасиным в первой декаде ноября.

"Мы планируем встретиться в первой декаде ноября. Все зависит от эпидемической обстановки, связанной с коронавирусом. Встреча может быть очной или в онлайн формате", - сообщил в четверг ТАСС Абашидзе.

На вопрос, что планируют обсуждать дипломаты, Абашидзе ответил, что повестка дня станет известна ближе к дате встречи.

В последний раз Абашидзе и Карасин встречались в Праге в ноябре 2019 года. Очередные консультации планировалось провести в марте 2020 года, однако из-за начавшейся пандемии стороны решили продолжить переговоры в онлайн-формате.

Пражский формат переговоров с участием Карасина и Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.