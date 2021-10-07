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Лидер Приднестровья поблагодарил Путина за поддержание мира на Днестре

Реальность свидетельствует о том, что авторитет и влияние России в региональном пространстве прямо пропорциональны стабильности Приднестровья, отметил Вадим Красносельский

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил его за поддержание мира в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Красносельского.

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"Приднестровский народ безмерно признателен вам за сохраняющийся мир на Днестре. Реальность свидетельствует о том, что авторитет и влияние России в нашем региональном пространстве прямо пропорциональны стабильности Приднестровья, эффективности защиты прав российских граждан и соотечественников, проживающих в республике", - написал Красносельский.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Это позволило остановить братоубийственную войну, в ходе которой более тысячи человек погибли, десятки тысяч стали беженцами. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия.

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