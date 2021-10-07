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Кисида: Япония по-прежнему выступает за решение "вопроса принадлежности" всех южных Курил

Стороны подтвердили, что будут вести переговоры по мирному договору на основе имеющихся договоренностей, в том числе достигнутых в Сингапуре по итогам встречи Путина с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ в 2018 году

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Японии на переговорах с Россией по мирному договору продолжает придерживаться базовой позиции, согласно которой подписание такого документа возможно после решения "вопроса принадлежности" всех южных Курил. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Фумио Кисида после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет", - сказал он.

По его словам, в ходе разговора стороны подтвердили, что будут вести переговоры по мирному договору на основе имеющихся договоренностей, в том числе достигнутых в Сингапуре по итогам встречи Путина с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ в 2018 году. Также японский премьер выступил за всестороннее развитие отношений Токио и Москвы.
 

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